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Стремление познать новое защищает мозг от возрастных изменений

Стремление познать новое защищает мозг от возрастных изменений

Согласно новому исследованию, проведенному нейробиологами из Колумбийского университета (США), открытость к новому опыту играет ключевую роль в укреплении когнитивного резерва человека, что может помочь смягчить негативное влияние возрастных изменений на когнитивные способности.

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