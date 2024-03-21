Стремление познать новое защищает мозг от возрастных изменений

Согласно новому исследованию, проведенному нейробиологами из Колумбийского университета (США), открытость к новому опыту играет ключевую роль в укреплении когнитивного резерва человека, что может помочь смягчить негативное влияние возрастных изменений на когнитивные способности.
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