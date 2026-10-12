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На Окинаве с 1972 года арестовали более 770 военных США за тяжкие преступления

На Окинаве с 1972 года арестовали более 770 военных США за тяжкие преступления

Японское информационное агентство Kyodo провело анализ статистических данных и выяснило, что более 770 военных США арестовали на Окинаве по обвинению в совершении убийств, изнасилований и других тяжких преступлений с 1972 года.

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