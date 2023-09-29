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Алаудинов заявил об успехах «Ахмата» на кременском и белогоровском участках

Алаудинов заявил об успехах «Ахмата» на кременском и белогоровском участках

Замкомандующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов поделился успехами своих бойцов на кременском и белогоровском участках спецоперации вместе с российскими солдатами.

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