Россия фиксирует сообщения о возможной приостановке передачи США разведданных Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока рано делать системные выводы, и Россия ориентируется на доступные заявления.
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