На РЕН ТВ расскажут, как в СССР решили судить нацистов

Wikipedia Идея созвать трибунал над фашистами родилась в СССР. Об этом рассказал РЕН ТВ заслуженный юрист РФ, писатель, историк, заместитель генерального прокурора РФ (2000–2016), автор книг и фильмов о Нюрнбергском процессе Александр Звягинцев.