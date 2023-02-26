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На РЕН ТВ расскажут, как в СССР решили судить нацистов

На РЕН ТВ расскажут, как в СССР решили судить нацистов

Wikipedia Идея созвать трибунал над фашистами родилась в СССР. Об этом рассказал РЕН ТВ заслуженный юрист РФ, писатель, историк, заместитель генерального прокурора РФ (2000–2016), автор книг и фильмов о Нюрнбергском процессе Александр Звягинцев.

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