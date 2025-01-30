Агент защитника Сильянова заявил, что «Зенит» пока не связывался с игроком

Об этом сказал Владимир Кузьмичев Владимир Кузьмичев, представитель защитника московского «Локомотива» Александра Сильянова, отреагировал на новости о том, что игрок не против продолжить карьеру в «Зените».
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