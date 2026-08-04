В Казахстане заявили о потенциале для роста сотрудничества с РФ в сфере кинопроката

Казахстан заинтересован в масштабном представлении национального кино российскому зрителю. Стороны обладают потенциалом для расширения взаимного кинопроката.
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