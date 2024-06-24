Вячеслав Франк выразил соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю

Барнаул вместе со всей страной скорбит по погибшим от чудовищного теракта, отметил градоначальник Глава Барнаула Вячеслав Франк выразил соболезнования семьям погибших из-за удара ВСУ по Севастополю, сообщили в мэрии.
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