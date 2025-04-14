Сбежавший из России музыкант Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в своем блоге видео митинга против президента США Дональда Трампа.
«Так вам и надо, предатели!» Беглых российских «звезд» кошмарят в США — Трамп может выгнать их совсем скоро
Комментарии
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Ирина Некрасова
Остается только от души поздравить США с "ценным приобретением" - ее новыми гражданами, бывшими россиянами! Мало было у вас проблем, америкосы, вот вам вдобавок к ним еще геморрой в виде предателей России... А такую болячку в запущенной стадии, как Покровский, только удалять хирургическим путем: лечить поздно. Ну, или прижигать, если верить медицине.
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17 час.
Сергей Oблезов
Россия должна составить список всех сбежавших и поливающих грязью предателей. Под шумок Трамп всех погрузит в самолет и в недельный срок вернет в Россию! На рудниках некому работать!
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15 час.
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