БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Так вам и надо, предатели!» Беглых российских «звезд» кошмарят в США — Трамп может выгнать их совсем скоро

«Так вам и надо, предатели!» Беглых российских «звезд» кошмарят в США — Трамп может выгнать их совсем скоро

Сбежавший из России музыкант Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в своем блоге видео митинга против президента США Дональда Трампа.

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Остается только от души поздравить США с &quot;ценным приобретением&quot; - ее новыми гражданами, бывшими россиянами! Мало было у вас проблем, америкосы, вот вам вдобавок к ним еще геморрой в виде предателей России... А такую болячку в запущенной стадии, как Покровский, только удалять хирургическим путем: лечить поздно. Ну, или прижигать, если верить медицине.
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17 час.
Сергей Oблезов
Россия должна составить список всех сбежавших и поливающих грязью  предателей. Под шумок Трамп всех погрузит в самолет и в недельный срок вернет в Россию! На рудниках некому работать!
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15 час.
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