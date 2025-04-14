«Так вам и надо, предатели!» Беглых российских «звезд» кошмарят в США — Трамп может выгнать их совсем скоро

Ирина Некрасова

Остается только от души поздравить США с "ценным приобретением" - ее новыми гражданами, бывшими россиянами! Мало было у вас проблем, америкосы, вот вам вдобавок к ним еще геморрой в виде предателей России... А такую болячку в запущенной стадии, как Покровский, только удалять хирургическим путем: лечить поздно. Ну, или прижигать, если верить медицине.