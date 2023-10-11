Путин заявил о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин рассказал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" о личных доверительных отношениях, которые установились между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии