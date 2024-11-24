Blick: Холанду грозит срок в Швейцарии из-за неоплаченного штрафа

Нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду грозит однодневный тюремный срок из-за штрафа. Как сообщает Blick, в случае возвращения в Швейцарию футболисту грозит тюремный срок из-за неоплаченного штрафа в размере ₣60.
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