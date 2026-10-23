Участники заседании совета директоров ЦБ в пятницу 23 октября предметно обсуждали только один вариант решения — сохранение ставки и только один вариант сигнала — нейтральный.
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