Собянин: Шесть проектов благоустройства реализуем в ВАО в этом году

В нескольких районах восточной части столицы будут проведены работы по улучшению городской среды В 2024 году в Восточном административном округе Москвы было успешно реализовано восемь проектов по благоустройству, а на текущий год намечено выполнение еще шести.
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