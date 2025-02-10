Стычкин и Сутулова впервые показали детей

Пара привела на благотворительное мероприятие 4-летнего Михаила и двухлетнего Якова. Евгений Стычкин и Ольга Сутулова с сыном Предоставлено организаторами мероприятия8 февраля на катке ВДНХ прошел одиннадцатый ежегодный благотворительный день, который посетили известные актеры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова вместе с своими детьми.
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