EcoFlow запускает серию STREAM с солнечной сетью на основе искусственного интеллекта 

Компания EcoFlow, один из лидеров в области портативных энергетических решений и решений на основе возобновляемых источников энергии, объявила о запуске солнечной электростанции серии STREAM на основе технологии «Plug & Play».
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