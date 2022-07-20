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Сколько еще «красных линий» должны пересечь США на Украине

Сколько еще «красных линий» должны пересечь США на Украине

Соединенные Штаты разразились самым настоящим ультиматумом, адресованным России. Прозвучал он из уст достаточно высокопоставленного члена вашингтонской администрации – Джона Кирби, являющегося официальным представителем как военного, так и дипломатического ведомств, а следовательно, имеющего право говорить от их имени.

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