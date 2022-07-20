Сколько еще «красных линий» должны пересечь США на Украине

Соединенные Штаты разразились самым настоящим ультиматумом, адресованным России. Прозвучал он из уст достаточно высокопоставленного члена вашингтонской администрации – Джона Кирби, являющегося официальным представителем как военного, так и дипломатического ведомств, а следовательно, имеющего право говорить от их имени.