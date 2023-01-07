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Окленд (ATP). Бублик сыграет c Гоффеном, Рууд, Норри, Шварцман, Серундоло начнут со 2-го круга

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Окленде, который пройдет на следующей неделе. Каспер Рууд (1), Кэмерон Норри (2), Диего Шварцман (3) и Франсиско Серундоло (4) начнут со второго круга.

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