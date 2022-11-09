Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Ежегодно, 9 ноября, во всем мире отмечается День против фашизма, расизма и антисемитизма. Памятная дата была учреждена по инициативе сети UNITED (ряд европейских организаций, выступающих против расизма, фашизма и антисемитизма).
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