Несколько часов на всю операцию. 24-летнюю женщину заподозрили в подрыве автомобиля офицера в Петербурге

В деле о подрыве автомобиля российского офицера в Петербурге появились новые детали.По данным СМИ, предполагаемой исполнительницей могла быть 24-летняя женщина, которая специально приехала в город, установила взрывное устройство, а спустя несколько часов покинула Россию.