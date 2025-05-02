Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Рогов заявил об активизации боев на Запорожской линии фронта

Рогов заявил об активизации боев на Запорожской линии фронта

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военные действия активизировались на ореховском направлении Запорожской линии фронта.

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