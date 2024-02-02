Залужный предупредил Зеленского о том, что ситуация на фронте у ВСУ не улучшится

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным относительно его отставки и положения на фронте, сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на высокопоставленный украинский источник.
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