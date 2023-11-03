В Новомосковске супруги отметили жемчужную свадьбу

Семья Хазовых из Новомосковска трогательно отметила жемчужную свадьбу. Об этом рассказали в Комитете по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области.
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