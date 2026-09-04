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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава RFEF Лусан о финале ЧМ-2030: «Испания должна принять его. Мы лидируем в футболе и больше остальных отвечаем за организацию турнира»

Президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан заявил, что финал чемпионата мира 2030 года должен пройти в Испании .

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