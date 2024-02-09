Ураганы стали настолько сильными, что ученые хотят добавить новую шестую категорию

С 2013 года мир уже видел пять ураганов, почти достигших этой гипотетической 6-й категории. Согласно существующей шкале ураганов Саффира-Симпсона, они классифицируются по шкале от 1 до 5 в зависимости от их максимальной устойчивой скорости ветра.
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