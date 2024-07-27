Овес и зеленый чай являются ключевыми продуктами для поддержания здорового обмена веществ с возрастом

С возрастом усилия по поддержанию здорового обмена веществ становятся все более важными. Диетологи рекомендуют включать овсянку и зеленый чай в свой рацион, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем и поддержать обмен веществ.
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