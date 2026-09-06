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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин об удалении Тюкавина в матче со «Спартаком»: «Мяча нет, есть удар в район головы – это агрессивное поведение и красная. На ЧМ удаляли за такое же»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что удаление форварда « Динамо » Константина Тюкавина в дерби со «Спартаком» было справедливым.

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