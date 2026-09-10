Colombian soccer star James Rodriguez agrees to join Atletico Nacional

Colombian midfielder James Rodriguez agreed to join Athletico Nacional. Rodriguez played for MLS club Minnesota United earlier this year.
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