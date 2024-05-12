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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер о Ньюи: «Если я скажу хотя бы два слова, на основе этого потом напишут кучу материалов. У меня нет комментариев»

Вассер отказался комментировать возможность перехода Ньюи. Руководитель «Феррари» отметил, что не собирается высказываться относительно данной ситуации, поскольку считает, что в СМИ сразу же раздуют из этого целую историю.

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