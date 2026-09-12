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ЭСК поддержала удаление Тюкавина в матче со «Спартаком»: «Применение чрезмерной силы и агрессивное поведение»

ЭСК поддержала удаление Тюкавина в матче со «Спартаком»: «Применение чрезмерной силы и агрессивное поведение»

Экспертно-судейская комиссия единогласно поддержала решение главного арбитра матча 7-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Спартаком» Кирилла Левникова удалить нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

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