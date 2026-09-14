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SUSANIN

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В МЧС Удмуртии рассказали, что будут делать, если по дороге на вызов увидят ещё один пожар

В МЧС Удмуртии рассказали, что будут делать, если по дороге на вызов увидят ещё один пожар

Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе МЧС Удмуртии рассказали, что будут делать огнеборцы, если по дороге на место пожара обнаружат по пути ещё одно возгорание.

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