В МЧС Удмуртии рассказали, что будут делать, если по дороге на вызов увидят ещё один пожар

Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе МЧС Удмуртии рассказали, что будут делать огнеборцы, если по дороге на место пожара обнаружат по пути ещё одно возгорание.
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