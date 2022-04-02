iXBT.com

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    А если космодром откалибровать?  🤔😃«Мы сможем запуск...
  • Анатолий Иванов
    Быстрее ты сможешь только в штаны валить.«Мы сможем запуск...
  • Meerflieger
    Илона - дура... Нахрена сбивать ВСЕ спутники? Достаточно угандошить разведывательные. Фото, видео, радиолокация... А ...«Мы сможем запуск...

NASA будет всячески содействовать тому, чтобы работа американского и российского космических ведомств в рамках МКС продолжилась

NASA будет всячески содействовать тому, чтобы работа американского и российского космических ведомств в рамках МКС продолжилась

Как пишет ТАСС со ссылкой на Роскосмос, NASA сообщило гендиректору госкорпорации Дмитрию Рогозину, что продолжит взаимодействовать с федеральными ведомствами США для содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх