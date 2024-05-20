Пленный: спецназ ВСУ сдается в плен РФ по первому требованию

Украинский военнопленный рассказал, что по мере продвижения российской армии вглубь территории спецоперации, украинские боевики все чаще самостоятельно сдаются в плен по первому требованию РФ, пишет «ГлавРег».
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