Вот теперь я на Германию обиделся. Получается, родился я не в замечательном древнем городе Киеве, а в каком-то, прости господи, Куеве! Источник фото: НТВ Дело даже не в том, что теперь я не киевлянин, а куевлянин.
Вы слышите, куевляне, как из вас медленно, но уверенно лепят болванчиков?
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Интересно бы почитать мова-русский словарик и откопать там десяток мини-различий на каждой стр. Эти различия вызывают улыбку своей минимальностью. Из-за чего весь сыр-бор, герр Зеленский? Или комику отказало чувство юмора? А эта ББ ? На каком бандитском сходе её отловили? Перевелись, что ли, в Германии философы-моралисты, что в МИДе оказалась такая вульгарка?
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49 мин.
М
ММ
Укрожопско - Русский Словарь «На меня в лесу напала голодовка» — «на мене у лісі напала гола дівка» «Сходим сфотографируемся» — «попырдыли до мырдыляпы» «Машина повезла стулья» — «самопер попер пидсрачники» «Сколько кильки?» — «скільки кільки?» «Воет черт на горе» — «вие біс на горі» Кошка — «кишка» Любовница — «коханка» Скоро — «незабаром» кол — «штрык» Роженица — «породилля» Кощей бессмертный — «Чахлик невмеручий» Мишка косолапый — «ведмедик клещаногий» Тетрадь — «зошит» Небоскрёб — «хмарочёс» Пуговица — «гудзык» Карман — «кышэня» Форточка — «кватырка» Зонтик — «парасолька» Столовая — «йидальня» Зажигалка — «спалах@йка» (от «сполохуваты»), а вовсе не запальнычка Щенок — «цюцик» Стрекоза — «залупивка» Парашютисты - падалки; Зажигалка - спалахуйка; Бабочка - залупівка; Подсчитай - пiдрахуй; Ужасы - жахи; Лифт - міжповерховий дротохід; Презерватив — «нацюцюрнык гумовый» (он же «поромый нацюцотник») Лифчик — «цыцько-пидтрымувач Член — «цюцюрка» Гинеколог - пихвозаглядач; Маньяк — «пысюнковый злодий» (он же «злыдень писюкатый») Сексуальный маньяк — «цюцюрковый злодий» Сексуальный маньяк - пісюнковий злодій; Зеркало - пикогляд; Киндер-сюрприз - яйко-сподівайко; Соковыжималка - сіковичовичувалка; Вертолет - гвинтокрил; Коробка передач - скринька перепихунців; Поджопник - пiдсрачник; Баскетбол - кошиківка; Фотография - світлина; Многогранник - гранчак; Перпендикуляр - стирчак; Чебурашка - гнедисько; Жим-жим - рип-рип; Зашелестеть, зашуметь - шиширхнути; Кошелек - пулярес; Бутылка водки - півока; Полуседой - шпаковатий; Паника, суета - трус; Пятно - пляма; Ухо - вухо; Телефонная трубка - слухавка; Пылесос - смоктопил; Шприц - штрикалка; Носки - шкарпетки;
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37 мин.
vovan
И смех и грех! Хохлоскот!
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30 мин.
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