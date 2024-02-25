Вы слышите, куевляне, как из вас медленно, но уверенно лепят болванчиков?

Сергей Дмитриев

Интересно бы почитать мова-русский словарик и откопать там десяток мини-различий на каждой стр. Эти различия вызывают улыбку своей минимальностью. Из-за чего весь сыр-бор, герр Зеленский? Или комику отказало чувство юмора? А эта ББ ? На каком бандитском сходе её отловили? Перевелись, что ли, в Германии философы-моралисты, что в МИДе оказалась такая вульгарка?