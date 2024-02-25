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Заноза

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  • vovan
    И смех и грех! Хохлоскот!Вы слышите, куевл...
  • ММ
    Укрожопско - Русский Словарь «На меня в лесу напала голодовка» — «на мене у лісі напала гола дівка» «Сходим сфото...Вы слышите, куевл...
  • Сергей Дмитриев
    Интересно бы почитать мова-русский словарик и откопать там десяток мини-различий на каждой стр. Эти различия вызывают...Вы слышите, куевл...

Вы слышите, куевляне, как из вас медленно, но уверенно лепят болванчиков?

Вы слышите, куевляне, как из вас медленно, но уверенно лепят болванчиков?

Вот теперь я на Германию обиделся. Получается, родился я не в замечательном древнем городе Киеве, а в каком-то, прости господи, Куеве!  Источник фото: НТВ Дело даже не в том, что теперь я не киевлянин, а куевлянин.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Интересно бы почитать мова-русский словарик и откопать там десяток мини-различий на каждой стр. Эти различия вызывают улыбку своей минимальностью. Из-за чего весь сыр-бор, герр Зеленский? Или комику отказало чувство юмора? А эта ББ ? На каком бандитском сходе её отловили? Перевелись, что ли, в Германии философы-моралисты, что в МИДе оказалась  такая вульгарка?
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49 мин.
М
ММ
Укрожопско - Русский Словарь «На меня в лесу напала голодовка» — «на мене у лісі напала гола дівка» «Сходим сфотографируемся» — «попырдыли до мырдыляпы» «Машина повезла стулья» — «самопер попер пидсрачники» «Сколько кильки?» — «скільки кільки?» «Воет черт на горе» — «вие біс на горі» Кошка — «кишка» Любовница — «коханка» Скоро — «незабаром» кол — «штрык» Роженица — «породилля» Кощей бессмертный — «Чахлик невмеручий» Мишка косолапый — «ведмедик клещаногий» Тетрадь — «зошит» Небоскрёб — «хмарочёс» Пуговица — «гудзык» Карман — «кышэня» Форточка — «кватырка» Зонтик — «парасолька» Столовая — «йидальня» Зажигалка — «спалах@йка» (от «сполохуваты»), а вовсе не запальнычка Щенок — «цюцик» Стрекоза — «залупивка» Парашютисты - падалки; Зажигалка - спалахуйка; Бабочка - залупівка; Подсчитай - пiдрахуй; Ужасы - жахи; Лифт - міжповерховий дротохід; Презерватив — «нацюцюрнык гумовый» (он же «поромый нацюцотник») Лифчик — «цыцько-пидтрымувач Член — «цюцюрка» Гинеколог - пихвозаглядач; Маньяк — «пысюнковый злодий» (он же «злыдень писюкатый») Сексуальный маньяк — «цюцюрковый злодий» Сексуальный маньяк - пісюнковий злодій; Зеркало - пикогляд; Киндер-сюрприз - яйко-сподівайко; Соковыжималка - сіковичовичувалка; Вертолет - гвинтокрил; Коробка передач - скринька перепихунців; Поджопник - пiдсрачник; Баскетбол - кошиківка; Фотография - світлина; Многогранник - гранчак; Перпендикуляр - стирчак; Чебурашка - гнедисько; Жим-жим - рип-рип; Зашелестеть, зашуметь - шиширхнути; Кошелек - пулярес; Бутылка водки - півока; Полуседой - шпаковатий; Паника, суета - трус; Пятно - пляма; Ухо - вухо; Телефонная трубка - слухавка; Пылесос - смоктопил; Шприц - штрикалка; Носки - шкарпетки;
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37 мин.
vovan
И смех и грех! Хохлоскот!
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30 мин.

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