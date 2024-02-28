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Страны G7: "Россия заплатит за всё". Можно ли сомневаться в таком очевидном факте?

Страны G7: "Россия заплатит за всё". Можно ли сомневаться в таком очевидном факте?

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Даже сразу и не поймешь, чего у стран G7 сейчас меньше, денег или смелости. А может, и того и другого.

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Комментарии
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оо
олег олейник
Несомненно , что Россия восстановит и вернёт все свои исторические земли и города , которые были основаны и созданы трудами русского человека , когда ещё не существовало слово Украина  ! В своё время была великая Российская Империя , куда входили многие земли , но в результате действий внутренних деструктивных сил произошёл переворот , страна распалась и началась гражданская война ! В период становления СССР была искусственно создана украинская народная республика ( УНР) из крошечной территории Гетьманщины , которая являлась частью РИ ! Для придания веса и могущества УНР добавили значительные территории из исторически русских городов таких , как Харьков , Одесса , Николаев , Суммы, Екатеринослав , Киев (был выкуплен у Польши за 146 тысяч золотом в 1686 году)и другие ! Это был дар  якобы братскому народу , который при очередном кризисе кинул Россию и стал её ярым врагом , подстрекаемым из вне ! За всю свою историю Украина никогда не была независимым самостоятельным государством , а всегда находилась (как и сейчас) под внешним управлением !
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22 час.
Татьяна Курочкина
Да,&quot;долги&quot;надо возвращать ❗Тем же концом (&quot;кинжалов&quot;) и по тому же месту ( по тупым бошкам).
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21 час.

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