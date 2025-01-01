«Речь о миллионах»: Марко — об отступных Пересу

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко признал, что австрийский коллектив вынужден был заплатить многомиллионную неустойку мексиканцу Серхио Пересу за досрочное расторжение контракта на участие в Формуле 1.
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