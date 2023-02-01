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Вячеслав Зайцев: «Локо» приедет в Казань на подъеме после победы над «Зенитом»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев перед матчем против «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ отметил хорошее психологическое состояние соперника.

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