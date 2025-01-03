НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Доходы НХЛ превысят 6,6 млрд долларов за сезон-2024/25. Лига назвала 2024 год «сильнейшим в истории» по финансам

Такой прогноз сделала сама лига, основываясь на внутренней информации. НХЛ также отмечает, что 2024 год стал для нее «сильнейшим в истории» с точки зрения финансовых показателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх