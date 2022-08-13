Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    трёп камуноидного балабона - или заведомо врёт и тупо за.ирает мозги экс-совкам или сам нихрена в этом деле не понимаетНа инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    а по ссылке "пройти" в семействе "наблюдателей" мозгов не хватает?На инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Где статья? Накручиваете посещаемость?!На инвестициях в ...

Apple "подсаживает" школы Австралии на свою технику

Apple "подсаживает" школы Австралии на свою технику

Технический гигант Apple встраивается в австралийские школы, аккредитовывая «учителей Apple» и присваивая своим самым преданным школам «выдающийся» статус, что, по словам одного эксперта, рискует исказить устоявшееся признание педагогического опыта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх