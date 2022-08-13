Apple "подсаживает" школы Австралии на свою технику

Технический гигант Apple встраивается в австралийские школы, аккредитовывая «учителей Apple» и присваивая своим самым преданным школам «выдающийся» статус, что, по словам одного эксперта, рискует исказить устоявшееся признание педагогического опыта.
Технический гигант Apple встраивается в австралийские школы, аккредитовывая «учителей Apple» и присваивая своим самым преданным школам «выдающийся» статус, что, по словам одного эксперта, рискует исказить устоявшееся признание педагогического опыта.
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