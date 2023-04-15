Военное обозрение

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Бывший американский президент назвал вероятный крах доллара «крупнейшим поражением США»

Бывший американский президент назвал вероятный крах доллара «крупнейшим поражением США»

Возможная потеря долларом США статуса международной резервной валюты может стать крупнейшим поражением Соединенных Штатов за два последних столетия.

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