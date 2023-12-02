Политолог Сойка раскрыл связь между перемирием на Украине и переизбранием Байдена

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену необходимо убедить украинского лидера Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы получить шанс победить Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.
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