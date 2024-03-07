Смоляне ммогут выбрать объекты для благоустройства по национальном проекту

С 15 по 17 марта смоляне могут сделать свой выбор в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Жители Смоленской области смогут выбрать объекты для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
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