🧑🏫 В крымском вузе появилась уникальная программа подготовки специалистов по здоровому образу жизни «Наставник по здоровому образу жизни — это на сегодняшний день актуальная и перспективная профессия.
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🧑🏫 В крымском вузе появилась уникальная программа подготовки специалистов по здоровому образу жизни «Наставник по здоровому образу жизни — это на сегодняшний день актуальная и перспективная профессия.