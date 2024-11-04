Newsweek: офицер ВСУ пожаловался на поставляемые из стран Запада беспилотники

Украинские военные раскритиковали вооружение, поставляемое Западом. Об этом сообщило Newsweek. Старший офицер батальона беспилотников «Ахиллес» Рустам Нургудин раскрыл плачевное состояние беспилотников на брифинге для представителей оборонных компаний и журналистов в Лондоне.
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