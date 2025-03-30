Резервный фонд: названа идеальная сумма для непредвиденных расходов Ирэн ОрлонскаяФинансовая подушка безопасности, или деньги на «черный день», является необходимым инструментом для защиты от непредвиденных обстоятельств.
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