Российский генерал: У нас не хватает сил, но белорусов в СВО не втягиваем

России пора признать, что конфликт на Украине вышел за рамки спецоперации и является полноценной войной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-советник Пути...
- Британский экспер...
- А «Мир миром, а сна...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым