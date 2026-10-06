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Российский генерал: У нас не хватает сил, но белорусов в СВО не втягиваем

Российский генерал: У нас не хватает сил, но белорусов в СВО не втягиваем

России пора признать, что конфликт на Украине вышел за рамки спецоперации и является полноценной войной.

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