Диалог о поэте

Поэзия – дело субъективное. Можно ли оценивать чьи-то стихи холодно, профессионально? Видимо, да: литературоведы ищут тропы и фигуры, анализируют точность эпитета и рифмы, обнажают закономерности создания поэтического образа.
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