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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев стал Winline тренером месяца в РПЛ второй раз подряд. Пятибратов победил в голосовании болельщиков

Тренер «Краснодара» получил награду после трех побед в трех матчах чемпионата в октябре. Мусаев признан тренером месяца второй раз подряд.

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