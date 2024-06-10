«Предлагают кота в мешке». СБ ООН принял резолюцию с планом США о прекращении огня в Газе. Что в ней не устроило Россию?

Небензя назвал котом в мешке принятую в Совбезе ООН резолюцию о перемирии в Газе Совет Безопасности ООН в понедельник, 10 июня, принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в Газе.
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