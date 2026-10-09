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Царьград

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С вас 60 тысяч за капремонт: Тысячам жителей России пришли "письма счастья". Скандал замяли после огласки

С вас 60 тысяч за капремонт: Тысячам жителей России пришли "письма счастья". Скандал замяли после огласки

Тысячам жителей России пришли "письма счастья": с вас 60 тысяч за капремонт. При этом ранее люди оплачивали все счета исправно.

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