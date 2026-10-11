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Автогол принес московскому «Динамо» победу над «Рубином» и первое место в РПЛ

Автогол принес московскому «Динамо» победу над «Рубином» и первое место в РПЛ

Футболисты московского «Динамо» нанесли поражение «Рубину» в 10-м туре чемпионата России.Футболисты московского «Динамо» нанесли поражение «Рубину» в 10-м туре чемпионата России.

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